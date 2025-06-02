Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz kimlik bunalımı yaşıyor
Uzun süredir uyumlu bir aile profili çizen Beckhamlar hakkında son günlerde birçok iddia ortaya atılıyor. Özellikle Brooklyn Beckham’ın son Instagram paylaşımı, aile içinde gerilim olduğu söylentilerini güçlendiriyor.
26 yaşındaki Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikte motosiklet üzerinde çekilmiş bir videosuna, ''Bütün dünyam sensin. Seni sonsuza kadar seveceğim. Tanıdığım en harika insansın. Sonsuza dek sen ve ben'' notunu düştü.
Bu romantik paylaşım ilk bakışta masum gibi görünse de, magazin kulislerinde Brooklyn’in bu sözleri ailesine meydan okumak amacıyla sarf ettiği düşünülüyor.
Peki, ne oldu da böylesine örnek bir ailede çatışmalar meydana geldi?Gerilim iddialarının perde arkasında ne yatıyor? Uzmanlar, aile içindeki kırılmalar sonrası özellikle Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in kimlik bunalımı yaşadığını ileri sürüyor.
Cinsel yaşam koçu Angela Vossen’a göre, baskın kişilikli bireyler, yüksek beklentilere sahip ailelerde büyüdüklerinde ekstra tükenmiş hissedebiliyor. Bu durum, Beckham ailesi gibi kamuoyunda güçlü bir marka imajı olan ailelerde daha da belirgin hale geliyor.
The Mirror'a konuşan Vossen, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çiftinin, aile geleneklerine baştan beri mesafeli durduğunu belirtiyor. Nicola Peltz'in düğününde kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarımı yerine Valentino imzalı bir gelinlik tercih etmesi de bu mesafeyi sembolize eden bir örnek olarak yorumlanıyor.
''BİZ VE ONLAR'' AYRIMI GÜN GEÇTİKÇE DERİNLEŞİYOR
Angela Vossen'e göre, artan gerilim, küçük anlaşmazlıkların bile büyük bir saygısızlık olarak algılanmasına yol açabilir ve zamanla 'biz ve onlar' algısını güçlendirebilir. Uzman isim, dışsal baskı ya da eleştiri karşısında çiftlerin birbirleriyle daha sıkı bağlar kurduğunu ve bu durumun psikolojide "tepkisel bağımsızlık" olarak tanımlandığını belirtti.
Tepkisel bağımsızlık, çiftleri birbirine yakınlaştırsa da, uzun vadede aileyle olan ilişkilerin kopmasına neden olabiliyor. Terapist Sally Baker da bazı çiftlerin, ailelerinden gelen olumsuz algılarla baş ederken birbirlerine olan bağlılıklarını kanıtlama ihtiyacı hissettiklerini ifade ediyor.
İlişki koçu Teresha Young ise “Eğer bir kişi, ailesi tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını hissediyorsa, partnerine daha fazla sarılır ve ilişkisine duygusal olarak daha çok yatırım yapar. Bu da 'Biz bu yolda birlikteyiz' duygusunu besler'' şeklinde konuştu.
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