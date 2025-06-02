Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz kimlik bunalımı yaşıyor

26 yaşındaki Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikte motosiklet üzerinde çekilmiş bir videosuna, ''Bütün dünyam sensin. Seni sonsuza kadar seveceğim. Tanıdığım en harika insansın. Sonsuza dek sen ve ben'' notunu düştü.

Bu romantik paylaşım ilk bakışta masum gibi görünse de, magazin kulislerinde Brooklyn’in bu sözleri ailesine meydan okumak amacıyla sarf ettiği düşünülüyor.

Peki, ne oldu da böylesine örnek bir ailede çatışmalar meydana geldi?Gerilim iddialarının perde arkasında ne yatıyor? Uzmanlar, aile içindeki kırılmalar sonrası özellikle Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in kimlik bunalımı yaşadığını ileri sürüyor.

Cinsel yaşam koçu Angela Vossen’a göre, baskın kişilikli bireyler, yüksek beklentilere sahip ailelerde büyüdüklerinde ekstra tükenmiş hissedebiliyor. Bu durum, Beckham ailesi gibi kamuoyunda güçlü bir marka imajı olan ailelerde daha da belirgin hale geliyor.



The Mirror'a konuşan Vossen, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çiftinin, aile geleneklerine baştan beri mesafeli durduğunu belirtiyor. Nicola Peltz'in düğününde kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarımı yerine Valentino imzalı bir gelinlik tercih etmesi de bu mesafeyi sembolize eden bir örnek olarak yorumlanıyor.