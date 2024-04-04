Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan "Maymun Adam", bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor. İşte, bu hafta vizyona girecek filmlere dair tüm bilgiler...



"Maymun Adam"

BAFTA ödüllü oyuncu Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi "Maymun Adam", bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor.



Gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde oynayan Dev Patel'e Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Sikandar Kher, Brahim Chab, Adithi Kalkunte, Vipin Sharma, Joseph J.U. Taylor ve Jino A. Samuel eşlik ediyor.



"Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk"



Haftanın bir diğer aksiyon ve macera filmi "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini anlatıyor.



Adam Wingard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Dan Stevens rol aldı.



"İki Gözüm Ahmet - Sürgün"



Gani Rüzgar Şavata ve Hüsnü Hakan Gürtop'un yönettiği "İki Gözüm Ahmet-Sürgün" izleyici ile buluşacak.



Özgür Tüzer'in başrolünde oynadığı film, sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor.



"Mucize Aynalar"



Tolga Örnek'in filmi "Mucize Aynalar" amatör bilim insanı Şahap Cenabettin'in kendi icadı olan, insanların hayallerini gerçeğe dönüştüren mucize aynaların hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday yapımın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat oynuyor.



"Hep Yek: Aşiret"



Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Hep Yek: Aşiret", kendini olaylar zinciri içinde bulan iki adamın yaşadıklarını odağına alıyor. Filmde başrolleri İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Savaş Satış paylaştı.



"Küffar"



Mesut Erbaş ve Hakan Yusufoğulları'nın yönettiği "Küffar" haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.



Haftanın animasyonları



Mike Mitchell ve Stephanie Stine yönetmenliğindeki ABD yapımı "Kung Fu Panda 4" ile yerli animasyon film "Ekip: Sibera -Güneş Fırtınası" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday.