Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemalarda bu hafta

Amatör bir sokak boksörün hayatta kalma mücadelesini anlatan "Dengeler" vizyona giriyor. "Dengeler", aynı olayları üç farklı karakterin gözünden beyaz perdeye yansıtacak. İşte, sinemalarda bu haftanın yapımları...



"Dengeler"



Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu ve Tanju Bilir'in rol aldığı "Dengeler", Süleyman Mert Özdemir yönetmenliğinde beyaz perdede yer alacak.



Amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesine odaklanan film, aynı olayları üç farklı karakterin gözünden aktarıyor.



"Ayrılık A.Ş."



Tanser Yılmaztürk'ün çektiği "Ayrılık A.Ş.", sevgililerinden ayrılmak isteyenlere "ayırma" hizmeti veren bir şirket kuran bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor.



Romantik komedi türündeki filmde İdris Nebi Taşkan, Melis Tüzüngüç, Tanser Yılmaztürk, Zeynep Urhan ve Mertkan Arat rol aldı.



"Usta ile Margarita"



August Diehl, Yulia Snigir, Claes Bang, Evgeniy Tsyganov, Yuri Kolokolnikov, Aleksey Guskov ve Polina Aug'un oynadığı "Usta ile Margarita", Michael Lockshin yönetmenliğinde Türk izleyicisi ile buluşacak.



Hırvatistan ve Rusya ortak yapımı filmin konusu özetle şöyle: "1930'ların Moskova'sında, kariyerinin zirvesindeki ünlü bir yazar, aniden kendini edebi bir skandalın ortasında bulur. Yazdığı oyunun repertuvardan çıkarılmasıyla meslektaşları ondan uzaklaşır ve kısa sürede dışlanır. Bu zor zamanların ardından, yazar Margarita ile tanışır. Margarita onun sevgilisi ve ilham perisi olur. Margarita'nın sevgisi ve desteğiyle, yazar çevresindeki insanların karakterlerinden esinlenerek yeni bir romana başlar. Romandaki başkahraman ise, kısa bir süre önce tanıştığı gizemli yabancıdan esinlenilen Voland'dır. Yazar, romanının dünyasına kendini öylesine kaptırır ki, gerçeklik ile hayal gücü birbirine karışmaya başlar."



"Kabir Azabı: İnsi ve Cinni"



Gökhan Arı'nın çektiği, Mehmet Tekkanat, Rabia Akgün ve Faik Umut Özalp'in rol aldığı "Kabir Azabı: İnsi ve Cinni", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Haftanın Animasyonları



"Cesur Prenses: Sihirli Ülke", dik başlı ve cesur prensesin kötü büyücü tarafından kaçırılması sonrası başlayan kurtarma macerasını işliyor.



Tania Vincent ve Ricard Cusso'nun yönettiği, "Tembeller Ailesi", şiddetli bir fırtınada evleri yıkılan enerjik tembel hayvan Laura ile eksantrik ailesinin büyük şehre sığınması sonrasında başlarından geçen olayları aktarıyor.



Tensai Okamura yönetmenliğindeki Japonya yapımı anime film "My Hero Academia: Sıra Sende", büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor.



Haftanın yerli animasyonu "Cille 2069", nükleer savaştan sonra enerji kaynakları tükenmiş dünyanın son umudu olan Cilleleri kaybetmemek için Kayra ve arkadaşlarının, 2069 yılında bu kavme karşı verdiği büyük savaşı anlatıyor.