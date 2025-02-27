Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Vizyondaki filmlerin konusu ve oyuncuları

Sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, dramdan animasyona 9 film vizyona girecek. "Hala Buradayım" ve "Daima Seninle" ise en çok dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. İşte, sinemalarda bu haftanın filmleri...



"Hala Buradayım"



Walter Salles'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Brezilya tarihinin çarpıcı hikayelerinden birini konu alan "Hala Buradayım" izleyici ile buluşacak.



Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Maeve Jinkings ve Marjorie Estiano'nun kadrosunda yer aldığı film, Brezilya'nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva'nın hikayesini ve eşi Eunice Paiva'nın adalet mücadelesini konu alıyor.



Fernanda Torres'e Altın Küre'de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandıran, üç dalda Oscar adaylığı bulunan ve Venedik Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü alan yapım Brezilya’nın karanlık geçmişine ışık tutuyor.



"Son Bir Nefes"



Alex Parkinson'un yönettiği "Son Bir Nefes"in oyuncu kadrosunda Woody Harrelson, Finn Cole ve Simu Liu yer aldı.



Senaryosunu Mitchell LaFortune, Alex Parkinson ve David Brooks'un kaleme aldığı film, deneyimli bir derin deniz dalgıcının hayatını konu alıyor.



Kuzey Denizi'nde geçen filmin konusu kısaca şöyle:



"Okyanusun karanlık sularında rutin bir dalış operasyonu esnasında beklenmedik bir olay yaşanır. Denizin yüzlerce metre altında mahsur kalan bir dalgıç, sınırlı oksijenle hayatta kalma mücadelesi verirken, ekip arkadaşları onu kurtarmak için zamanla yarışır."



"Evrensel Dil"



Matthew Rankin'in yönetip, başrolleri Pirouz Nemati, Amir Amiri, Rojina Esmaeili, Saba Vahedyousefi ve Mani Soleymanlou ile paylaştığı "Evrensel Dil", kültürel sınırları aşarak izleyiciyi sıra dışı bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.



Kanada yapımı film, dram ve komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Hikayeleri iç içe geçen bir grup insanın hayatına odaklanan filmin konusu şöyle:



"İlkokul öğrencileri Negin ve Nazgol kış günü, buzda donmuş bir miktar para bulur ve onu almaya çalışır. Bu arada Massoud, giderek daha fazla kafası karışan bir turist grubunu Winnipeg'in anıtları ve tarihi mekanları arasında gezdirir. Matthew, Quebec'teki bir hükümet ofisindeki anlamsız işinden istifa eder ve annesini ziyaret etmek için gizemli bir yolculuğa çıkar. Uzay, zaman ve kişisel kimlikler çapraz geçiş yapar"



"Daima Seninle"



Nacho Vigalondo'nun yönetmenliğinde çekilen ABD, Belçika, Finlandiya, Fransa ve İspanya ortak yapımı "Daima Seninle" bilim kurgu ve dram karışımı bir hikayeyi odağına alıyor.



Filmde Henry Golding, Beatrice Granno ve Aura Garrido'nun rol aldı.



Trajik bir kazada kaybettiği sevgilisini rüyada görme imkanı sunan bir uyku deneyine katılan bir adam, rüya dünyasını koruyabilmek için beklenmedik maceralara atılmak zorunda kalır.



"Gerçek Acı"



Jesse Eisenberg'in çektiği; Kieran Culkin, Jesse Eisenberg ve Will Sharpe'nin oynadığı "Gerçek Acı", zıt karakterli iki kuzenin vefat eden büyükannelerini anmak için Polonya'ya doğru bir yolculuğa çıkmasını ve yolculukta ailenin geçmişinden gelen eski gerilimlerin beklenmedik şekilde su yüzüne çıkmasını işliyor.



"Bremen Mızıkacıları"



Yuliya Peresild, Konstantin Khabensky, Irina Gorbacheva ile Dmitriy Dyuzhev'in oynadığı "Bremen Mızıkacıları", komedi ve macera karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.



Alexey Nuzhny'nin yönettiği film, Bremen'den gelen gezgin müzisyenler Trubadur, Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un maceralarını konu ediniyor.



"Ormanın Süper Kahramanı"



Malezya yapımı Behnoud Nekooei'nin anime filmi "Ormanın Süper Kahramanı", nesli tükenmekte olan bir orman kaplanının avlandığını öğrenince bir kurtarma görevine çıkan, süper kahramanlara takıntılı bir çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Haftanın korku filmleri



Ellen Adair, Mitzi Akaha ve Jeremy Holm'un oynadığı "Zombi İstilası", geçmişinden kaçmaya çalışırken zombi sürüsü ve militanlar arasında kalan bir kadının, düştüğü bu durumdan kurtuluş mücadelesi anlatılıyor.



Fransa ve Kanada ortak yapımı "Gece Kasabı", çalıştıkları şirketin çevre katliamı uygulamalarını kınamak amacıyla geceleyin büyük bir mobilya mağazasına giren bir grup aktivistin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.