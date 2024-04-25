Bu hafta sinemalarda hangi filmler vizyona girecek?

Bu hafta aksiyon sahneleriyle öne çıkan, Ryan Gosling ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı "Dublör" filmi izleyici ile buluşacak. İşte, sinemalarda bu haftanın fimleri...



"Dublör"



"John Wick", "Deadpool 2" ve "Bullet Train" filmlerine imza atan David Leitch'in yeni filmi olan yapım, dublörlüğe geri dönen ve bir yandan kayıp yıldızı aramaya koyulan Colt Seavers'ın hikayesini anlatıyor.



Filmde Ryan Gosling ve Emily Blunt'a Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Stephanie Hsu ve Teresa Palmer eşlik ediyor.



"Boy Kills World"



Haftanın bir diğer aksiyon filmi "Boy Kills World", canlı bir hayal gücü olan sağır ve dilsiz bir çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Bill Skarsgard, Famke Janssen ile Jessica Rothe'nin rol aldığı ABD, Almanya ve Güney Afrika ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Moritz Mohr oturuyor.



"Siyah Çay"



"Siyah Çay" filmi, düğün gününde "hayır" dedikten sonra Fildişi Sahili'nden ayrılıp Çin'in Guangzhou kentinde yeni bir hayata başlayan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.



Nina Melo, Han Chang ve Wu Ke-Xi'nin oynadığı Fransa-Lüksemburg-Tayvan ortak yapımındaki filmi Abderrahmane Sissako yönetti.



"Rekabet"



Luca Guadagnino yönetmenliğinde vizyona giren "Rekabet", tenisi bırakmak zorunda kalınca koçluk kariyerine başlayan ve bu süreçte kendisini bir aşk üçgeninin içinde bulan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.



İki Emmy Ödülü ve bir Altın Küre Ödülü sahibi Zendaya'nın başrolünde oynadığı filmde genç oyuncuya Josh O'Connor ve Mike Faist eşlik ediyor.



"Cadı"



Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan "Cadı" filminin konusu, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde, genç ve dul bir kadının zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen olaylar etrafında dönüyor.



Erman Bostan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda Furkan Andıç, Buse Meral, Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soysalan ve Nur Sürer rol alıyor.



Haftanın gerilim ve korku filmleri



Michael Mohan'ın yönettiği ABD ve İtalya ortak yapımı "Arınma", İtalya'daki göz alıcı bir manastırdan davet alan ve burada çok sıcak karşılanan Amerikalı bir rahibenin, çok geçmeden bu kusursuz mekanın bazı karanlık ve korkutucu sırlar barındırdığını anlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.



Şiar Zaim'in filmi "Katala - Oyun Gecesi", üniversitenin yarışmalara hazırlanan amigo takımının üyesi dört popüler genç kadının, hafta sonunu geçirmek üzere gittikleri göl evinde kendilerine musallat olan bir seri katile karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.



Battal Karslıoğlu'nun çektiği "Zah-Har - Cin Ahalisi", kendi halinde bir gencin gördüğü kabus ve yaşadığı gerçek dışı olaylar etrafında dönüyor.



Haftanın tek animasyon filmi Gonzalo Gutierrez'in yönettiği "Küçük Don Kişot'un Maceraları", Alfonso Kişot'un arkadaşları Pancho ve Victoria'yı yanına alarak memleketi La Mancha'yı, kötü üçüzlerden kurtarmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor.