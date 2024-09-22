Bu ofiste kediler de çalışıyor: "Günün tüm stresini alıyorlar"

Japonya 'nın başkenti Tokyo 'daki "Kinot" adlı teknoloji firması, çalışanlarının stresini azaltmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Ofisi kedilere açan şirkette klavye ve mouse seslerinin arasında miyavlamalar da duyuluyor. Kimi zaman masaların üzerinde dolaşan kediler, bazen de kucaktan kucağa atlıyorlar. Şirketin sahibi Nobuyuki Tsuruta, kedilerle ilk kez 2004'te tanıştıklarını belirtiyor. Tsuruta, "Şirketi kurduktan yaklaşık 1 yıl sonra restoranda yemek yerken, orada yavru bir kediye yuva arandığını gördük. Ofiste bir kedimizin olması güzel olur diye düşündük ve onu sahiplendik. Her şey böyle başladı." diyor

"YATIŞTIRICI GÜÇLERİ VAR"



Çalışanlar ise kedilerin ofiste olmasının kimi zaman dikkatlerini dağıttığını söylese de, ortamda bulunmalarının günün tüm stresini aldığını ve inanılmaz bir yatıştırıcı güçleri olduğunu belirtiyorlar.



Bir çalışan "Çalışırken yorulduğumda ya da o an dikkatim dağınıksa, kedilerle biraz vakit geçirip onlarla oynuyorum. Bu, benim dikkatimi tekrar toplayıp işe yeniden odaklanmamı sağlıyor." diye konuştu.



Kediler, şirketin maskotu ve adeta bir marka elçisi haline gelmiş durumda. Sosyal medyada ofisteki kediler sıklıkla paylaşılıyor.



Şirketin web sitesinde kedilere özel bir bölüm bile var. Böylelikle kediler, yalnızca ofiste huzuru sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şirketin marka imajını da güçlendirmede rol oynuyor.