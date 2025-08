Bu yüzyılın en korkunç filmleri belli oldu

ABD merkezli eğlence dergisi Hollywood Reporter, 21. yüzyılın en iyi korku filmlerini seçti.



25 filmlik listenin zirvesinde, 2013 yapımı "Under the Skin" yer aldı.

Başrolünde Scarlett Johansson'nın yer aldığı bilim kurgu türündeki film, İskoçya'da erkekleri avlayan dünya dışı bir kadının hikayesini konu alıyor.



2017 yılında, en iyi özgün senaryo dalında oscar kazanan "Get Out" filmi listenin ikinci sırasında.

Jordan Peele'nin yönettiği film, sevgilisinin ailesiyle tanışmaya giden siyahi bir gencin yaşadığı olaylara odaklanıyor..



Tomas Alfredson'nın yönettiği 2008 yapımı "Let the Right One In" en iyi korku filmleri listesine üçüncü sıradan girdi.. Bir vampir romanından uyarlanan film, arkadaşları tarafından dışlanan bir çocuğun sıradışı hikayesini anlatıyor..



Oscar ödüllü "Pan's Labyrinth", Dany Boyle imzalı "28 Days Later" ve 2018 yapımı "Hereditary" listede yer alan diğer filmler.

İŞTE 21. YÜZYILIN EN KORKUNÇ 25 FİLMİ

25-Bones and All (2022)

24-Talk to Me (2022)

23-A Quiet Place (2018)

22-Under the Shadow (2016)

21-His House (2020)

20-Drag Me to Hell (2009)

19-It Follows (2014)

18-Presence (2024)

17-The Invisible Man (2020)

16-Sinners (2025)

15-Saint Maud (2019)

14-The Others (2001)

13-Nosferatu (2024)

12-Us (2019)

11-The Witch (2015)

10-Hereditary (2018)

9-The Conjuring (2013)

8-Pan’s Labyrinth (2006)

7-Train to Busan (2016)

6-28 Days Later (2002)

5-The Host (2006)

4-The Babadook (2014)

3-Let the Right One In (2008)

2-Get Out (2017)

1- Under the Skin (2013)