Bülent Ortaçgil, Melike Şahin ve Adamlar Ankara Coffee Festival’de

Haberler 06.09.2022 - 11:09
Ankara Coffee Festival’e geri sayım başladı. Festival; nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmaları ile 23-24-25 Eylül'de Bilkent Center'da gerçekleşecek.
Kahveseverler bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek Ankara Coffee Festival’de sevilen sanatçıları da dinleme şansı bulacak.
Bilkent Center sahnesi üç gün sürecek festivalde; 23 Eylül Cuma akşamı Bülent Ortaçgil, 24 Eylül Cumartesi akşamı Melike Şahin ve festivalin son gününde ise Adamlar’ın performanslarına ev sahipliği yapacak.