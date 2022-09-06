Bülent Ortaçgil, Melike Şahin ve Adamlar Ankara Coffee Festival’de

Festival Ankara Coffee Festival 23 Eylül'de Bilkent Center'da başlıyor. Üç gün sürecek festivalde Bülent Ortaçgil, Melike Şahin ve Adamlar sahne alacak.

Bülent Ortaçgil, Melike Şahin ve Adamlar Ankara Coffee Festival’de

Haberler 06.09.2022 - 11:09

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Coffee ’e geri sayım başladı. Festival; nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmaları ile 23-24-25 Eylül'de Bilkent Center'da gerçekleşecek.

Kahveseverler bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek Ankara Coffee Festival’de sevilen sanatçıları da dinleme şansı bulacak. 

Bülent Ortaçgil, Melike Şahin ve Adamlar Ankara Coffee Festival’de - 1

Bilkent Center sahnesi üç gün sürecek festivalde; 23 Eylül Cuma akşamı Bülent Ortaçgil, 24 Eylül Cumartesi akşamı Melike Şahin ve festivalin son gününde ise Adamlar’ın performanslarına ev sahipliği yapacak.

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