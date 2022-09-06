Bülent Ortaçgil, Melike Şahin ve Adamlar Ankara Coffee Festival’de

Ankara Coffee Festival’e geri sayım başladı. Festival; nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmaları ile 23-24-25 Eylül'de Bilkent Center'da gerçekleşecek.



Kahveseverler bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek Ankara Coffee Festival’de sevilen sanatçıları da dinleme şansı bulacak.

