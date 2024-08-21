Cadılar Bayramı ne zaman? 2024 Hallowen tarihi

Her yıl kutlanan Halloween ya da diğer adıyla Cadılar Bayramı nedeniyle özellikle batı ülkelerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bir çok insan Cadılar Bayramı konseptine uygun kıyafetlerle ve makyajla eğleniyor. Bu özel günün bu yıl ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. İşte, 2024 Halloween tarihi...



2024 CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?



ABD'den Güney Kore'ye, Avustralya'dan Tayvan'a, dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor.



Cadılar Bayramı genellikle korkunç kostümler giyilerek, çocukların kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplayarak kutlanan bir bayram.



CADILAR BAYRAMI TARİHÇESİ



Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir.



Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.



19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.



Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.