Camdaki Kız dizisinde Hayri öldü mü? Cihangir Ceylan ayrıldı mı?

HAYRİ ÖLDÜ MÜ?



Hayri yaptıklarıyla en sonunda Nalan'ın psikolojisini bozar. Nalan'ın çaresiz halini gören Sedat çok üzülür ve Nalan'ı geri kazanmaya karar verir. Laz Kızı’na boşanacağının sözünü veren Hayri köşeye sıkışmıştır ve Türkan’ı da ikna ederek soluğu tekrar tekrar adliyede alır. Laz Kızı ise hem Türkan’ın hem de Hayri’nin ensesindedir. Billur, aldığı habere çok sevinirken; kendini eve kapatan Nalan için de çok endişelenmektedir. Sedat, Nalan’ı psikiyatri merkezi önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder. Rafet ise Nalan’ın mutsuz olduğunu duyunca onu ziyaret eder. Laz Kızı, Hayri’nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri’ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden ekrana uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri'nin Laz Kızı tarafından öldürüleceği biliniyor.

