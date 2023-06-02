Camdaki Kız dizisinde Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı ardından Hayri akıbeti merak konusu oldu. Laz Kızı ile tehlikeli bir beraberlik yaşayan Hayri'nin bıçaklanma görüntüleri fragmana damga vurdu. Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri öldü mü?

Camdaki Kız dizisinde Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü?

Camdaki Kız dizisinin 8 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacak olan 81. bölümüne dair ipuçları veren fragman paylaşıldı. takipçileri fragman ardından "Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü?" sorularına yanıt arıyor. 

Camdaki Kız dizisinde Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü? - 1

HAYRİ ÖLDÜ MÜ?

Hayri yaptıklarıyla en sonunda Nalan'ın psikolojisini bozuyor. Nalan'ın çaresiz halini gören Sedat çok üzülüyor ve Nalan'ı geri kazanmaya karar veriyor. Laz kızı Hayri'yi önce Nalan'dan sonra da Türkan'dan ayırmaya karar veriyor. Hayri ise Nalan ve Türkan ile helalleşip ikisiyle de ayrılıyor. Ama Laz kızı Hayri'yi bıçaklıyor.

Camdaki Kız dizisinde Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü? - 2

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden ekrana uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri'nin Laz Kızı tarafından öldürüleceği biliniyor.

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