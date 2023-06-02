Camdaki Kız dizisinde Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü?

Camdaki Kız dizisinin 8 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacak olan 81. bölümüne dair ipuçları veren fragman paylaşıldı. Dizi takipçileri fragman ardından "Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü?" sorularına yanıt arıyor.
HAYRİ ÖLDÜ MÜ?
Hayri yaptıklarıyla en sonunda Nalan'ın psikolojisini bozuyor. Nalan'ın çaresiz halini gören Sedat çok üzülüyor ve Nalan'ı geri kazanmaya karar veriyor. Laz kızı Hayri'yi önce Nalan'dan sonra da Türkan'dan ayırmaya karar veriyor. Hayri ise Nalan ve Türkan ile helalleşip ikisiyle de ayrılıyor. Ama Laz kızı Hayri'yi bıçaklıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden ekrana uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri'nin Laz Kızı tarafından öldürüleceği biliniyor.