Çanakkale Kültür Yolu Festivali ne zaman yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı Çanakkale olacak. Peki, Çanakkale Kültür Yolu Festivali ne zaman başlayacak?

Çanakkale Kültür Yolu Festivali ne zaman yapılacak?

, 31 Ağustos-8 Eylül'deki festivalle 9 gün boyunca birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak. Kent, konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek.

Kentte 50'den fazla noktada düzenlenecek 500 civarı etkinlikte, 1000'e yakın sanatçı halkla buluşacak. , 31 Ağustos Cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'daki "Anmak-Anlatmak Çanakkale 1915" sergisiyle başlayacak.

Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde kurulacak ana sahnedeki konserlerde, Murat Boz, Derya Uluğ, Gazapizm, Can Bonomo, Ebru Yaşar, Emre Fel, Buray, Berkay, Gökhan Türkmen sevenleriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun "Yüzyılın Şarkıları", İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Türkülerimiz ve Oyunlarımız" ile sanatçı Orhan Çakmak'ın konseri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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