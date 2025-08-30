Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali 30 Ağustos coşkusuyla başladı

Zaferin, direnişin ve bağımsızlığın simgesi olan “Geçilmez şehir” Çanakkale dördüncü kez festival coşkusuna ev sahipliği yaparken; şehitliklerden anıtlara, müzelerden kültür sahnelerine uzanan mirasını zafer ruhuyla geleceğe taşıyacak. Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Hangarı’ndaki gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam törende yaptığı konuşmada, “Destanların ve kahramanlıkların şehri Çanakkale, tarihi zenginlikleri, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olarak festivalimize 4. kez ev sahipliği yapıyor. Troya destanına, Çanakkale Zaferi’nin şanına ve Anadolu’nun bereketine ev sahipliği yapan bu topraklarda, dokuz gün boyunca sanatın, kültürün ve coşkunun kalbini hep birlikte yaşayacağız. Şehrimizin dört bir yanında; 34 farklı noktada, konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, gastronomi deneyimlerinden çocuk etkinliklerine kadar tam 400 etkinlik sizleri bekliyor. Amacımız; bu eşsiz şehri yalnızca Türkiye’ye değil, dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtmak” dedi.

TÜRKİYE, TURİZMDE REKORLARLA DÜNYA LİGİNDE



Çam, krizlere rağmen turizmde tarihi rekorlara ulaşıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

Doğal afetlere ve krizlere rağmen yapılan stratejik yatırımlar ve çeşitlendirilmiş pazar politikaları sayesinde, turizmde hem ziyaretçi sayımızı hem de gelirlerimizi rekor seviyelere taşıdık. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünya turizminde 4. sıraya yükselmiştir. 2025’in ilk altı ayında ise, 26 milyonu aşkın ziyaretçi ve 25,8 milyar dolarlık turizm geliriyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yarıyıl performansını elde ettik. Yıl sonunda ise 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimize adım adım ilerliyoruz. Kültür Yolu Festivalleri’nin yanı sıra, Yaşayan Miras Festivalleri ve Bir Anadolu Şenliği gibi etkinliklerle kültür ve sanatı Anadolu’nun dört bir yanına yaymayı, zengin mirasımızı yaşatmayı ve görünür kılmayı amaçlıyoruz.



TARİHİ TABYA VE MÜZELERDE SERGİ MARATONU BAŞLADI



Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol heyeti, Anadolu Hamidiye Tabyası’nda açılan “Medeniyetlerin Mirası” ve “Sır” sergilerini ziyaret etti. Tarihî dokusuyla dikkat çeken tabya, sergilenen eserlerle birlikte adeta geçmişten bugüne uzanan köklü bir kültür yolculuğuna ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, medeniyetlerin bıraktığı izleri yansıtan eserler aracılığıyla farklı dönemlerin estetik anlayışlarını yakından görme fırsatı buldu.



Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol heyeti, Çanakkale’nin kültürel mirasını yansıtan müzelerde incelemelerde bulundu. Tarihî atmosferiyle dikkat çeken Deniz Müzesi’nde açılan “Paranın Yüzünde Anadolu: Troya’dan Çanakkale’ye” sergisinde, paraların üzerindeki figürler aracılığıyla Anadolu’nun uzun soluklu tarihî yolculuğu gözler önüne serilirken; zamanın izlerini taşıyan koleksiyonlar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ayrıca Kent Müzesi’nde yer alan “Zamanın Katmanları” sergisinde belgeler, fotoğraflar ve eserler aracılığıyla kentin sosyal, kültürel ve tarihsel gelişimi adım adım aktarılırken, sergi salonları adeta geçmişle bugün arasında köprü kurdu. Her iki sergi de Çanakkale’nin zengin mirasını bugüne taşıyan etkileyici duraklar olarak öne çıktı.

