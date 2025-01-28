Capri'nin ikonik restoranı Aurora Türkiye'de!

Aurora, Capri’nin en eski İtalyan restoranı olarak sadece lezzetleriyle değil, zamansız zarafeti ve kültürel mirasıyla da adından söz ettiriyor. Onlarca yıllık bir hikâyeyi yansıtan Aurora, dünya çapında ünlü yıldızların ve gastronomi tutkunlarının vazgeçilmez adresi. Şimdi bu zarif lezzet yolculuğu, Türk misafirlerle buluşmaya hazırlanıyor. Aurora’yı Türkiye’de İlk Kez Deneyimleme Fırsatı Aurora, 7-8 Şubat 2025 tarihlerinde Da Mario İstinyePark’ta düzenlenecek iki günlük özel bir pop-up etkinliği ile Türk misafirlerine kapılarını açıyor. Bu benzersiz etkinlik, D Maris Bay’de 2025 yaz sezonunda açılacak olan Aurora’nın Türkiye’deki ilk adımı olacak. Misafirler, Aurora’nın köklü geçmişinden ilham alan İtalyan mutfağının en seçkin lezzetlerini tatma fırsatı bulacak. Pop-up menüsünde Capri’nin meşhur pizzası ve Aurora’ya özgü “pizza all’acqua” gibi imza lezzetler ön planda olacak.

Capri’nin Asırlık İkonu Aurora D Maris Bay’de



Capri’nin en eski restoranlarından biri olan ve 1890 yılından beri hizmet veren Aurora, geleneksel İtalyan mutfağını modern dokunuşlarla buluşturarak gastronomi dünyasında saygın bir yer edindi. Şimdi ise bu asırlık miras, sonsuz maviliğin ve yemyeşil çam ormanlarının eşlik ettiği ve yaz mevsimi destinasyonlarının vazgeçilmez adresi olan D Maris Bay’de unutulmaz bir lezzet yolculuğu sunmaya hazırlanıyor.



Dünya çapında ünlü isimlerin tercihi olan Aurora, Madonna, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell gibi yıldızların vazgeçilmez adresi olarak biliniyor. Zamansız zarafeti, Akdeniz’in rafine tatlarıyla birleştiren Aurora, Türkiye’deki misafirlerine aynı büyülü atmosferi yaz ayları boyunca D Maris Bay’e taşıyor. Her sezon olduğu gibi bu yıl da dünya markalarını Türkiye’nin önde gelen markaları ile bir araya getiren D Maris Bay, misafirlerine benzersiz bir gastronomi deneyimi vadediyor.