Çarşamba akşamının en çok konuşulan dizisi Çöp Adam

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, her çarşamba yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Çöp Adam, dün akşam yayınlanan bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

BÜYÜK SES GETİRDİ



Tamer ve Peri'in sıradışı aşkını anlatan dizi, 97 bin 900 iletiyle büyük ses getirdi. Çöp Adam'ın ilgi ile izlenen yedinci bölümüne; Tamer’in Peri’ye evlilik teklifi etmesi damga vurdu.

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Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, senaryosu Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından kaleme alınan ve Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği 'Çöp Adam' her Çarşamba Star’da izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.



ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



'Çöp Adam' her çarşamba Star’da!