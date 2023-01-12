Çarşamba akşamının en çok konuşulan dizisi Çöp Adam

Star’ın merak uyandıran dizisi 'Çöp Adam' , 11 Ocak Salı akşamı yayınlanan 7. bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Çarşamba akşamının en çok konuşulan dizisi Çöp Adam

Başrollerinde ve ’nun yer aldığı, Star TV'nin sevilen dizisi , her çarşamba yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Çöp Adam, dün akşam yayınlanan bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Çarşamba akşamının en çok konuşulan dizisi Çöp Adam - 1

BÜYÜK SES GETİRDİ

Tamer ve Peri'in sıradışı aşkını anlatan , 97 bin 900 iletiyle büyük ses getirdi. Çöp Adam'ın ilgi ile izlenen yedinci bölümüne; Tamer’in Peri’ye evlilik teklifi etmesi damga vurdu.

Çöp Adam'da Tamer'den sürpriz karar! 'Berrin'e yazık oldu'

Çöp Adam'da Tamer'den sürpriz karar! 'Berrin'e yazık oldu'

Haberi Görüntüle

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, senaryosu Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından kaleme alınan ve Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği 'Çöp Adam' her Çarşamba Star’da izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

'Çöp Adam' her çarşamba Star’da!

Çarşamba akşamının en çok konuşulan dizisi Çöp Adam - 2

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...