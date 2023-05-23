Ceyda Düvenci'nin konuğu Betül Demir: Sezen Aksu hiç elini çekmedi üzerimden

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında sanatçı Betül Demir’i konuk etti.



Demir, çocukluğunu anlatırken, “Beş kardeşiz ve hepimiz sanatla ilgileniyoruz. Annem çok küçük yaşta anne olmuş. Annem ile babamın aşkları hala devam ediyor. Babam anneme hala şiirler yazar, şarkılar söyler" diye konuştu.



“Ben babamın şarkılarıyla büyüdüm ve sesimin güzelliğini ondan aldım" diyen Demir, "Çocukken ona şarkıcı olmak istiyorum dediğimde beni desteklememişti” ifadesini kullandı.



Demir, Sezen Aksu’yla olan anısını şöyle anlattı:

“Sezen Aksu bence bir müzisyen olarak herkesin hayatına dokunmuştur. Bebek’te ilk sahneye çıktığım zaman seyircilerin neredeyse hepsi ünlüydü. Gözümü kapattım, şarkıyı söylemeye başladım. Şarkıyı söylerken yanağımda bir el hissettim ve yavaşça gözümü açtım. Sezen Aksu. Aşağıda sesimi duyup yukarı çıkmış. Heyecanlı olduğum için beni oturtturdu ve birlikte şarkı söyledik. Sonra da hiç elini çekmedi üzerimden.”