Ceyda Düvenci'nin konuğu Bihter Türkan Ergül: Koku ilkel belleğimizde yer alan tek algıdır

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu koku bilimci Bihter Türkan Ergül oldu. Düvenci, sohbete başlarken kokunun insan hayatındaki öneminden bahsederek programa başladı.

"TARİH VE KOKULAR BENİM VAZGEÇİLMEZİMDİ"

İki çocuk annesi olan Düvenci, “Evlat sahibi olduktan sonra kokunun önemini daha iyi anladım. Eşimin de parfüm kullanmasını hiç istemem, kendi kokusunu tercih ederim” şahsi fikrini paylaştı. Ergül “Tarih ve kokular benim vazgeçilmezimdi. İnsanları, ortamı, havayı her şeyi kokluyordum içgüdüsel olarak gelişti” dedi.



Sohbetin devamında Ergül “Koku, ilkel belleğimizde yer alan tek algıdır. 6 saniye içerisinde hormonları tetikler, 2 dakika içerisinde kana karışır, 30. dakikada hücreye yerleşir. Bu yüzden ne kokladığımız çok önemlidir” ifadelerini kullandı.



PARFÜMÜ NERELERE SÜRMELİ?

Düvenci “Parfüm veya esansları nerelere sürmemiz gerekir?” sorusunu yöneltti. Ünlü koku bilimci, “Boyun, bilek ve göğsümüzün üstüne sürerek kullanabiliriz. Anadolu kültüründe kulağın arkasına koku sürmek yoktur. Hürrem Sultan bastığı yerde kokusu kalsın diye her hafta 70 gram lavanta yağını ayaklarına masaj yaptırırmış” diyerek kokunun tarihi bilgisini aktardı.



Ergül, "Mezotoptamya’ya ait olan günümüzden 3200 yıl önce yazılan ilk koku formülünün kitabesini gerçek hayata geçirdik. Orijinali Louvre Müzesi’nde sergilenen dünyadaki ilk koku formülünü bir Türk olarak yapmak gurur verici. Zamanı gelince çalıştığımız diğer formülleri de Türkiye’den dünyaya yaymak istiyoruz" dedi.



Dünya koku günü 25 Haziran 8 yıldır kutlanıyor. UNESCO ilan ettiği anda ülkemizden dünyaya yayılacak.



Programın sonunda Ergül Düvenci’nin defterine “Mis kokulu bol kahkalı nice yayınlar. İyi ki varsınız, çok sevgiler” yazdı

