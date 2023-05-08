Christopher Nolan’ın Oppenheimer filminin ana afişi yayınlandı

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği "Oppenheimer", izleyicileri dünyayı kurtarmak için yok etme riskini almak zorunda kalan esrarengiz adamın heyecan dolu paradoksuna iten IMAX ile çekilmiş epik bir gerilim.
Filmde Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer rolünü, Emily Blunt ise karısı, biyolog, botanikçi Katherine “Kitty” Oppenheimer rolünü canlandırıyor. Oscar ödüllü Matt Damon, Manhattan Projesi’nin yönetici olan General Leslie Groves Jr.; Robert Downey, Jr. da ABD Atom Enerjisi Komisyonu’nun kurucu üyesi Lewis Strauss rolünde.
Akademi ödüllü Florence Pugh, psikiyatr Jean Tatlock’ı; Benny Safdie teorik fizikçi Edward Teller’ı; Michael Angarano, Robert Serber’ı ve Josh Hartnett de öncü Amerikan nükleer bilimci Ernest Lawrence’ı canlandırıyor.
Oppenheimer'da ayrıca Oscar ödüllü Rami Malek rol alıyor ve Nolan ile sekiz Oscar adaylığı bulunan oyuncu, yazar ve film yapımcısı Kenneth Branagh’ı tekrar bir araya getiriyor.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Dane DeHaan (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu), Dylan Arnold (Cadılar Bayramı serisi), David Krumholtz (The Ballad of Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) ve Matthew Modine (Kara Şövalye Yükseliyor) yer alıyor.
Film, Kai Bird ile merhum Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer adlı kitaba dayanıyor. Filmin yapımcıları Emma Thomas, Atlas Entertainment’den Charles Roven ve Christopher Nolan.
IMAX® 65mm ve 65mm geniş format kombinasyonuyla çekilen Oppenheimer, ilk kez IMAX siyah beyaz analog görüntülü bölümler içeriyor.
Öte yandan filmin yönetmeni Nolan’ın Tenet, Dunkirk, Yıldızlararası, Başlangıç ve Kara Şövalye üçlemesi gibi filmlerinin global gişe hasılatı 5 milyar doların üstünde yer alıyor. Nolan'ın ayrıca 11 Oscar ödülü ile iki adet En İyi Film adaylığı dahil 36 adaylığı bulunuyor.