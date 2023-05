Christopher Nolan’ın Oppenheimer filminin ana afişi yayınlandı

Oyuncu kadrosunda ayrıca Dane DeHaan (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu), Dylan Arnold (Cadılar Bayramı serisi), David Krumholtz (The Ballad of Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) ve Matthew Modine (Kara Şövalye Yükseliyor) yer alıyor.



Film, Kai Bird ile merhum Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer adlı kitaba dayanıyor. Filmin yapımcıları Emma Thomas, Atlas Entertainment’den Charles Roven ve Christopher Nolan.



IMAX® 65mm ve 65mm geniş format kombinasyonuyla çekilen Oppenheimer, ilk kez IMAX siyah beyaz analog görüntülü bölümler içeriyor.



Öte yandan filmin yönetmeni Nolan’ın Tenet, Dunkirk, Yıldızlararası, Başlangıç ve Kara Şövalye üçlemesi gibi filmlerinin global gişe hasılatı 5 milyar doların üstünde yer alıyor. Nolan'ın ayrıca 11 Oscar ödülü ile iki adet En İyi Film adaylığı dahil 36 adaylığı bulunuyor.



