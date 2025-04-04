Çiğdem Simavi kimdir? Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'nin hayatı

Çiğdem Simavi'nin kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Çiğdem Simavi kimdir? İşte Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'nin hayatı.



ÇİĞDEM SİMAVİ KİMDİR?



Çiğdem Simavi'nin 1939 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Babası İzmir’in ünlü armatörü Avni Nuri Meserretçioğlu'dur.

1960 yılında Türkiye'nin ünlü iş insanlarından Rahmi Koç ile evlendi. Bu evlilikten Mustafa, Ömer ve Ali Koç olmak üzere üç çocuğa sahip oldu.



Çiğdem Simavi ve Rahmi Koç evliliği 1970'li yıllarda sona erdi.



Çiğdem Simavi, 1975 yılında İş insanı Haldun Simavi ile evlenmiştir.