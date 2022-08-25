Çok Akustik'te konuklar Mine Geçili ve Behzat Uygur

Ercan Saatçi evinde sanatçı dostlarını ağırlamaya devam ediyor. Mine Geçili ve Behzat Uygur’un konuk olduğu bölümde kahkahalar havada uçuşuyor ve izleyenleri yine coşkulu bir müzik ziyafeti bekliyor.



MÜZİK ŞÖLENİ



Birlikte şarkıların söylendiği programda Mine Geçili’nin yorumu izleyenleri büyüleyecek. İzleyenlerin Türk müziğine doyacağı bir Çok Akustik bölümü ile ekrana gelecek.



BEHZAT UYGUR’DAN NEJAT UYGUR ANILARI



Müzik dolu dakikaların, eğlenceli sohbetlerin ve samimi itirafların yer aldığı programda Nejat Uygur ve sanatçı dostlarının anıları eğlendirecek. O anıları keyifle izleyeceğiniz Çok Akustik programı cumartesi akşamı Star’da.



BEHZAT UYGUR’DAN BEKLENMEYEN PERFORMANS



Behzat Uygur, programda şarkı yorumuyla şaşırtacak. Sanatçının beklenmeyen performans sonunda kahkahalar havada uçuşacak.



ERCAN SAATÇİ’Yİ DAHA ÖNCE BÖYLE GÖRMEDİNİZ



Program esnasında yaşanılan bir olay Ercan Saatçi adeta yerinden zıplatacak. Kahkahaların yükseleceği ve müzik ziyafetinin yaşanacağı Çok Akustik yeni bölümü ile ekranlara geliyor.



Çok Akustik yeni bölümüyle 27 Ağustos Cumartesi günü saat 23.00’te Star’da olacak.