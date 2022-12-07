Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'dan yeni paylaşım

Star'ın sevilen dizisi Çöp Adam'da Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'dan yeni paylaşım

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Çöp Adam 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Yeni bölümde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları

Çöp Adam 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Yeni bölümde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları

Başrollerinde ve ’nun yer aldığı Star'ın sevilen dizisi her çarşamba izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizide Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'dan yeni paylaşım - 1

Sangu, selfie pozunu hikaye olarak hayranlarıyla paylaştı.

Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'dan yeni paylaşım - 2

ÇÖP ADAM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI
 
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'dan yeni paylaşım - 3

YENİ BÖLÜME DAİR

İlk bölümüyle adından söz ettirmeyi başaran Star Tv dizisi Çöp Adam, bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklara dair ilk ipuçları fragmanla geldi. 

ÇÖP ADAM'IN 2. BÖLÜM FRAGMANI

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