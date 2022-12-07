Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'dan yeni paylaşım

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star'ın sevilen dizisi Çöp Adam her çarşamba izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizide Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Sangu, selfie pozunu hikaye olarak hayranlarıyla paylaştı.

ÇÖP ADAM KONUSU



Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI



Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

YENİ BÖLÜME DAİR

İlk bölümüyle adından söz ettirmeyi başaran Star Tv dizisi Çöp Adam, bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklara dair ilk ipuçları fragmanla geldi.

ÇÖP ADAM'IN 2. BÖLÜM FRAGMANI

