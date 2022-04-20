D-Resort Göcek'te yenilenme zamanı

D-Resort Göcek , Göcek’in eşsiz doğasında, geniş bir alanda yemyeşil bahçeleri, gurme restoranları, D-SPA’sı, D-Gym spor merkeziyle misafirlerine dört mevsim ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Bahar aylarında Göcek’in eşsiz doğasının tadını çıkartırken, yaza yenilenmiş bir beden, zihin ve ruhla girmek isteyenlerin ilk adresi olacak D-Resort Göcek, Diyetisyen Müge Bozok ile Retreat Yourself kampı düzenliyor.

DOPDOLU BİR PROGRAM



D-Resort Göçek’te beşinci kez gerçekleştirilecek etkinlik, Diyetisyen Müge Bozok’un kişiye özel değerlendirme ve ölçümlemesi ile başlayacak. Etkinlik süresince katılımcıları; kalori hesaplı günlük sağlıklı ana öğünler, ara atıştırmalıklar, detoks içecekleri, doğa aktiviteleri, probiyotik takviyesi, şifalı bitkiler ve sürpriz atölyelerin de yer aldığı dolu dolu bir program bekliyor.





Program kapsamında doğada yürüyüşün yanı sıra D-GYM ile spor, pilates, yoga ve meditasyon gibi ruha iyi gelecek aktiveler sunuluyor. D-Resort Göcek, bahar ve yaz aylarına yenilenerek girmek isteyenleri bekliyor.

D-RESORT AYRICALIKLARI

D-Resort Göcek, Dalaman Uluslararası Havaalanına 25 km, Bodrum Uluslararası Havaalanına 175 km, Marmaris şehir merkezine ise 124 km uzaklıkta bulunuyor. D-Resot Göcek’te standart, superior, deluxe oda ve suite seçenekleriyle toplam 103 oda bulunmaktadır. Limana sadece 100 metre ve özel plaja beş dakika yürüme mesafesinde bulunan otelin muhteşem deniz ve gün batımı manzarasının yanı sıra büyüleyici bir dağ manzarası da bulunuyor.