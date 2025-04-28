David Beckham'a benzerliği sayesinde 40 milyon TL kazandı

Şimdilerde 46 yaşında olan Harmer, çevresindeki insanlardan sürekli olarak David Beckham'a benzediğine dair iltifatlar aldığını, daha sonrasında ise arkadaşlarının ısrarına dayanamayarak bir reklam ajansına kaydolduğunu anlattı. 20 yıldan fazla bir süre çeşitli reklam projelerinde rol alan Harmer; Rod Stewart, Ronnie Wood, Rebecca Loos ve hatta Beckham ile tanışma fırsatı buldu.

The Mirror'a konuşan Harmer, kariyeri boyunca yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 40 milyon TL) kazandığını ancak bu parayı, alkol bağımlılığı nedeniyle elinde tutamadığını söyledi.

Kalp krizi geçirdiği için kötü yaşam tarzını bıraktığını anlatan Andy Harmer, daha sonrasında kendi ajansını kurdu. Yeni neslin Messi ve Ronaldo’yu daha çok sevdiğini ifade eden Andy Harmer, David Beckham'a benzediği için eskisi kadar popüler olmadığını da sözlerine ekledi.