David Beckham'a benzerliği sayesinde 40 milyon TL kazandı

İngiliz oyuncu Andy Harmer, David Beckham'a olan benzerliği sayesinde uzun yıllar boyunca reklam ajanslarının aranan yüzü oldu.

David Beckham'a benzerliği sayesinde 40 milyon TL kazandı

Şimdilerde 46 yaşında olan Harmer, çevresindeki insanlardan sürekli olarak 'a benzediğine dair iltifatlar aldığını, daha sonrasında ise arkadaşlarının ısrarına dayanamayarak bir reklam ajansına kaydolduğunu anlattı. 20 yıldan fazla bir süre çeşitli reklam projelerinde rol alan Harmer; Rod Stewart, Ronnie Wood, Rebecca Loos ve hatta Beckham ile tanışma fırsatı buldu.

David Beckham'a benzerliği sayesinde 40 milyon TL kazandı - 1

The Mirror'a konuşan Harmer, kariyeri boyunca yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 40 milyon TL) kazandığını ancak bu parayı, alkol bağımlılığı nedeniyle elinde tutamadığını söyledi.

David Beckham'a benzerliği sayesinde 40 milyon TL kazandı - 2

Kalp krizi geçirdiği için kötü yaşam tarzını bıraktığını anlatan Andy Harmer, daha sonrasında kendi ajansını kurdu. Yeni neslin Messi ve Ronaldo’yu daha çok sevdiğini ifade eden Andy Harmer, 'a benzediği için eskisi kadar popüler olmadığını da sözlerine ekledi.

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