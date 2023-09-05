Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar

Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul’da 6 haftada çekilen, ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’ın başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları kimler? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar

Son zamanların en yüksek bütçeli filmi olma özelliğine sahip Dayı ; Bir Adamın Hikayesi filminde oyuncu Ufuk Bayraktar ‘a Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket ve Ümit Çırak gibi sayısız usta isim eşlik ediyor.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar - 1

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini odağına alıyor. Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.

N-LIFE HABERLERİ

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