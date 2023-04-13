Dedeköy Cihanoğlu Camii 667 yıldır ihtişamını koruyor

İçerisinde birçok tarihi yapı ve doğal güzellik bulunduran Aydın, birçok eski medeniyetlerden kalan, sayısız esere de ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki ilk Türk yerleşkelerinden biri olan Dedeköy’de bulunan, içerisinde yüzlerce yıllık tarih barındıran Dedeköy Cihanoğlu Camii, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Menteşeoğlu İlyas Bey tarafından 1356 yılında kare planlı tek katlı, sekizgen kubbeli olarak yaptırılan ve Osmanlı mimarisine egemen olan barok ve rokoko üslubunun görüldüğü caminin mihrabı ve duvar süslemeleri de dikkat çekiyor.