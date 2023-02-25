Deniz Biyoloji Müzesi yenileniyor

"TÜRLER İNCELENDİ TESPİT EDİLDİ"

Akdeniz’in su altı yaşamında yerli ve yabancı ziyaretçileri yolculuğa çıkan Deniz Biyolojisi Müzesi’nde yasak olmayan türlerin değişimi için çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi arasında yürütülecek proje bünyesinde müzede yer alan ama sergilenme özelliğini kaybeden balıkların değişimi yapılacak. Bu çerçevede müzede inceleme çalışması yapıldı.



"AVLANMASI YASAK TÜRLERİ HARİÇ"



Deniz kenti olan Antalya için Deniz Biyoloji Müzesi’nin deniz canlıların tanıtımı ve korunması açısından önemli bir yer olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Gökoğlu, “Müzede bulunan balıkların yıllar içinde rengini kaybetmesi sonucunda sergilenme özelliğini kaybetmiş. Bu çerçevede üniversite olarak biz de türlerin değişim için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yapacağız" diye konuştu.