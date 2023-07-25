Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu mahkemeye ulaştı

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI



Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen rapor, geçtiğimiz günlerde mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedildi. Taraflar arasındaki bir sonraki duruşma, 5 Aralık'ta görülecek.