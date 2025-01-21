Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? (Deniz Işın özgeçmişi)

1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı. İzmir’de Sahne Tozu Tiyatrosu'nda iki yıl ve daha sonra İstanbul'da bir yıl olmak üzere oyunculuk eğitimi aldı. Her Yerde Sen isimli diziyle televizyon kariyerine adım attı. Yine aynı online platformda yayımlanan Atiye dizisinde rol aldı.

2020 yılında Star TV’de yayınlanan romantik komedi dizisi "İyi Günde Kötü Günde" ardından drama dizisi Sefirin Kız’ında kamera karşısına geçti. Işın Sevmek Zamanı, Bizden Olur mu?, Leyla ile Mecnun, Eee Sonra?, Masumiyet dizilerinde de roller aldı. Anka ve Aşk Çağırırsan Gelir adlı filmlerde başrol oyuncusu olarak seyirci ile buluştu.

