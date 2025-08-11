Depremde ölen kişi ünlü oyuncunun amcası çıktı
Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremde enkazdan çıkarılıp hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı.
Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti.
Enkaz altıdan kurtarılan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eşi Hamide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.
ÜNLÜ OYUNCUNUN AMCASI ÇIKTI
Birçok yapımda rol alan oyuncu Eylül Tumbar'ın sosyal medya paylaşımıyla depremde ölen kişinin amcası olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından deprem sonrasında paylaşımda bulunan Eylül Tumbar, "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır. Geçmiş olsun." demişti.
Tumbar, depremden yaklaşık iki saat sonra acı haberi duyurdu.
Tumbar'ın paylaşımı şöyle:
Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun,— Eylül Tumbar (@Eylultumbar) August 10, 2025
Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim 🙏🏻
