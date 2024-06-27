Derya Taşbaşı kimdir? Mutfak Bahane sunucusu Derya Taşbaşı kaç yaşında, nereli?

Derya Taşbaşı, 24 Mayıs 1985 yılında Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde dünyaya geldi. Gurbetçi bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan Derya Taşbaşı, orta okul ve lise eğitimini Almanya'nın Köln kentinde tamamladı.



2004 yılında bir proje kapsamında Türkiye gelen ünlü sunucu, üniversite eğitimine Türkiye'de devam etti.



Kendisine Türkiye'nin kapılarını aralayan projenin sona ermesiyle birlikte ülkesinde kalmaya karar veren Derya Taşbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Aldığı eğitimin ardından hayalindeki işi yapmak isteyen Derya Taşbaşı oyunculuğa attı.



Derya Taşbaşı, dizilerde rol alarak ekran yolculuğuna başlamış oldu. Oyunculuk macerasının ardından sunuculuğa adım atan Taşbaşı, birçok ulusal kanalda farklı tarzda programlara imza attı. Recep İvedik 2 filmiyle sinema tecrübesi de yaşayan ünlü sunucu, aynı zamanda birçok reklam filminde yer aldı.



Son olarak Mutfak Bahane ile izleyenlerin karşısına çıkan Derya Taşbaşı, aynı programla yayın hayatına devam ediyor.