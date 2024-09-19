Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak'ın hayatı

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihi İstanbul dünyaya geldi. Çıtak, annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses’in imam nikahlı olduğu kısa süren bir ilişkiden dünyaya gelmiştir.



Babası İbrahim Tatlıses ve Kardeşi İdo Tatlıses gibi şarkıcı olan Dilan Çıtak Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar lisesinde almıştır.



İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitiminlerini tamamlamıştır.



2011 yılında Müzik ve Dil Eğitimini geliştirmek adına Amerika’ya gitmiştir.