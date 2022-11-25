Dilan Polat kimdir? Eşi Engin Polat'ın jestleri sosyal medyada gündem oldu

Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı.



Kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başlasayan Polat, ablasıyla birlikte açtığı güzellik salonlarıyla birlikte ani bir yükseliş yaşadı. Okul yıllarında tanıştığı Engin Polat ile evli olan Dilan Polat, iki çocuk annesi.



Dipomed medikalin kurucu ve yönetim kurulu başkanı olan Engin Polat, 31 yaşında.



İş adamı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Dilan Polat, Katarsis programında yıllar sonra hayatıyla ilgili bir gerçeği itiraf etmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.