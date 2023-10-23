Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir kimdir?

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Nez Demir, 1987 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Rizelidir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Ailesine çok düşkün olan Nez Demir ayrıca çok iyi yemek yapmaktadır. Karadenizli olduğu için akşam bir tur horon dönmeden, bir demlik çay içmeden uyuyamadığını dile getirmiştir.



Bir süre özel bir bankada çalışan Nez Demir, 8 sene voleybol oynamış, uzun yıllar ise rafting yapmıştır.



İlk olarak İnstagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yapmaya başladı. Daha sonra Vine videoları çekti. Birçok ünlü markadan reklam filmi teklifleri aldı.



Nez Demir, oyunculuğa 2018’de Facia Üçlü adlı filmde başladı, 2019’da vizyona giren O İş Bende ve Malazgirt 1071 filmlerinde de yer aldı.