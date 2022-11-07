Dilek Ertek kimdir? Sevgilisi hakkındaki iddialar kafa karıştırdı

Türkiye’de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markasının uzun yıllardır distribütörlüğünü üstlenen Dilek Ertek, talihsiz bir olayla gündeme geldi. 26 Ekim'de gezi için bindiği gemi seyir halindeyken denize düşen Ertek kayboldu. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İş insanını arama çalışmaları henüz sonuç vermedi. Erkek arkadaşının Dilek Ertek’in kaybını 20 saat sonra bildirmesi şüpheleri arttırdı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Haberi alan oğlu Gökçe Atuk da Tahiti'ye gitti. Ailenin avukatları son bilgileri paylaştı.



Kazanın ardından geminin Tahiti Papete limanına yanaştığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.



'CİNAYET İHTİMALİ ÇOK ACI'



Soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken Avukat Büyükpınar, "Olayın nasıl gerçekleştiğine dair gemi kayıtları, kaptanın seyir defteri inceleniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir kaza olduğunu düşünüyoruz. Cinayet fikrinden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o çok acı bir şey" ifadelerini kullandı.



DİLEK ERTEK KİMDİR?



1959 doğumlu olan Dilek Ertek, Avusturya Lisesi'nde okudu. Lise eğitimi sırasında bale eğitmenliği yaptı.



Mimar Sinan üniversitesi mezunu olan Dilek Ertek New York'da mücevher eğitimi almıştı.



Üniversite eğitiminin ardından 1982 yılında; ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar yaparak para kazanmaya başladı. Böylece kendi işini kurdu. 1995 yılının sonunda İstanbul'da ilk mağazasını açtı.

Başarılı iş insanı Dilek Ertek, 20 yılı aşkın süre ünlü bir mücevher markasının distribütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir de antika dükkanı bulunuyordu.



Dilek Ertek, 1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya ile evlendi. 2004 yılında boşanan çiftin Gökçe Atuk isminde bir oğlu var.

