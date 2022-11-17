 Diren Polatoğulları kimdir? Yalı Çapkını'ndaki Kazım karakteriyle adından söz ettiriyor | N-Life

Diren Polatoğulları kimdir? Yalı Çapkını'ndaki Kazım karakteriyle adından söz ettiriyor

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden biri de Diren Polatoğulları oldu. Suna ve Seyran'ın babası Kazım'ı canlandıran Polatoğulları, karakteri ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yalı Çapkını 'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları kimdir?

Diren Polatoğulları kimdir? Yalı Çapkını'ndaki Kazım karakteriyle adından söz ettiriyor

Diren Polatoğulları, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Deneyimli oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

Kurtlar Vadisi, Aşk ve Devrim, Saklı Hayatlar, Bir Ses Böler Geceyi, Üsküdar'a Giderken, Kurtuluş Son Durak, Karadayı, Son, Kaçak, Eski Hikaye, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi projelerde rol aldı.

Fox TV'de ekrana gelen Şevkat Yerimdar dizisinde canlandırdığı Şefik karakteriyle adından söz ettiren Diren Polatoğulları, Kırmızı Oda dizisindeki Hamdi Baba karakteriyle de sevenlerinin alkışlarını toplamıştı.

Oyuncu, şimdilerde Başrolünde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan'ın başrollerinde yer aldığuı Star TV dizisi 'nda rol alıyor.

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