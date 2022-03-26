Discovery, Dünya Saati'ne destek için yayınını karartıyor

WWF'in iklim krizine dikkat çekmek için 2007'de başlattığı Dünya Saati uygulaması, bugün çevre için farkındalık yaratmak adına yapılan en büyük eylemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

15 yıllık bir geleneğe dönüşen etkinlik, ışıkları ya da elektriği kapatmak gibi sembolik bir eylemin çok daha ötesine geçerek yasal değişikliklere sebep olan ve kitlelerin aksiyon almasını sağlayan bir harekete dönüştü.



Discovery, bu yıl Dünya Saati etkinliğini destekliyor ve bu gece 20.30 ila 21.30 arası Prime Time’da kanalını bir saatliğine karartıyor.



Dünya Saati konusunda Discovery CEEMEA Bölgesi Kıdemli Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk Direktörü Edina Constantinescu, Discovery’nin sosyal farkındalıklara odaklanan, bu tarz konuları gündemine alan ve uzun zamandır gücünü etki yaratmak adına kullanan bir şirket olduğunu söyledi ve “Çevre, hayatımızdaki her şeyin başlangıç ​​noktası ve Discovery olarak marka kimliğimizin merkezinde yer alıyor. Çevreyi koruma konusunda daha dikkatli olmalı ve bu konuda sürekli önlemler almalıyız. Bu çerçevede, Türkiye’de desteğimizi bir adım ileri götürdük. Bir TV kanalı için sıra dışı bir duruş sergileyerek bu yıl Discovery’yi Dünya Saati kapsamında bir saatliğine karartmaya karar verdik. ‘Hiçbir şey Dünya'dan ve onun geleceğinden daha önemli değildir’ diyerek önemli bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Bu mesajın izleyicilerimize ulaşıp, onları bilinçli değişiklikler yapmaları için etkileyeceğini ve daha da önemlisi onları değişimin itici gücü haline getirmesini umuyoruz. Kim bilir belki bu mesaj, diğer TV kanalları tarafından da görülür ve birlikte daha büyük bir etki yaratırız. İklim kriziyle mücadelede çözümün bir parçası olmak adına, #BirlikteMümkün diyoruz” dedi.



Bu gece Dünya Saati kapsamında, Discovery yayınına bir saat ara verirken, tüm izleyicileri ve iş ortaklarını çevreyi korumak adına destek olmaya davet ediyor.

