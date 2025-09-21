Diyarbakır'da "Mezopotamya'nın İzleri" konulu resim sergisi düzenlendi

Merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde "Mezopotamya'nın İzleri" adıyla açılan ve bir gün sürecek sergide, Almanya'dan Gülay Eroğlu, Portekiz'den Hande Rasgeldi Ferreira ile Türkiye'den Nevin Yavuz Azeri, Nursun Hafızoğlu, Mehmet Ali Aksakal, Asil Argun ve Sinan Demir'in akrilik sanatıyla resmettiği eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Serginin küratörü olan 16 yaşındaki Miray Havin Fidanboy, basın mensuplarına, aslen Diyarbakırlı olduğunu ve Antalya'da yaşadığını söyledi.



Bu sergi aracılığıyla resim sanatını Mezopotamya'nın tarihsel izlerini, günümüz estetik anlayışıyla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.



Fidanboy, "7 sanatçımız var ve 7 sanatçımızın 17 çalışması var. İşlenen temalar Diyarbakır'ın kültürünü, Diyarbakır'da yaşanan olayları konu ediniyor." dedi.



Bu çalışmanın ikincisini ve üçüncüsünü Ankara ve Antalya'da düzenlemeyi planladıklarını anlatan Fidanboy, "Çok büyük bir kalabalık var. Çok gururluyum. Bu genç yaşta bu denli büyük bir iş yapmanın ilerde yapacağım bütün çalışmaların önünü açacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Uluslararası resim sanatçısı ve aynı zamanda resim öğretmeni Gülay Eroğlu ise Antalya'da Mezopotamya ile ilgili bir çalışma yapma kararı aldıklarını ifade etti.



"Bu konuyla ilgili dünyanın en genç küratörüyle birlikte Diyarbakır'da başlangıç yapmak istedik." diyen Eroğlu, bu kapsamda hazırlanan resimlerle sergi açtıklarını belirtti.



Eroğlu, şunları kaydetti:



"Biz Akdeniz'de yaşıyoruz ama Mezopotamya bizim köklerimiz, bizim de çok büyük merakımız ve heyecanımız. O yüzden Miray ile böyle bir kararı verip uygulamaya geçirdik. Şu anda 17 çalışmamız var onları sergiliyoruz."



Sergiyi ziyaret için kentte gelen iş insanı Kemal Ulusoy ise bu tür etkinliklerin kent için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirterek, kentte her zaman sanat etkinliklerinin yapılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

