25 gündür kayıp olan Elif Alp, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de ailesiyle buluştu

Karanlıkta kalan olayları aydınlatmak, çözülememiş dosyaları açmak için Star ekranında seyirci ile buluşan "Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde" programının bugün yayınlanan bölümünde, 25 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Alp bulundu ve stüdyoda ailesine kavuştu.

25 gündür kayıp olan Elif Alp, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de ailesiyle buluştu

Gündüz kuşağının en çok izlenen yayınlarından biri olan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de çok önemli bir vaka daha sonuçlandırıldı. Serap Paköz, 25 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Elif Alp’i ailesine kavuşturdu.

Bir yıl önce Diyarbakır’dan Kocaeli’ne taşınan ailenin küçük kızı Elif, 26 Aralık tarihinde ortalıktan kaybolmuştu. O tarihten sonra Elif’ten bir daha haber alamayan genç kızın ailesi, kızlarını bulmak için Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvurdu.

25 gündür kayıp olan Elif Alp, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de ailesiyle buluştu - 1

Evden kaçtıktan sonra bir hafta İstanbul’da iki hafta ise Eskişehir’de dolaşıp, bu şehirlerde Elif’i bulmak için seferber olan Gerçeğin Peşinde ekibi en sonunda 16 yaşındaki genç kızı ailesiyle kavuşturmayı başardı.

25 gündür kayıp olan Elif Alp, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de ailesiyle buluştu - 2

CANLI YAYINDA MUTLU SON

Elif Alp ile iletişime geçen program ekibi kendisini geri dönmesi için ikna etti. Dün gece yarısında bir taksi durağında Gerçeğin Peşinde ekibiyle buluşan Elif, bugün ise canlı yayında ailesine teslim edildi.

25 gündür kayıp olan Elif Alp, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de ailesiyle buluştu - 3
Çöp Adam’da aile saadetine Peri baskını! ‘Tamer çok pişman olacak’

Çöp Adam’da aile saadetine Peri baskını! ‘Tamer çok pişman olacak’

Haberi Görüntüle

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...