25 gündür kayıp olan Elif Alp, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de ailesiyle buluştu

Gündüz kuşağının en çok izlenen yayınlarından biri olan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de çok önemli bir vaka daha sonuçlandırıldı. Serap Paköz, 25 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Elif Alp’i ailesine kavuşturdu.



Bir yıl önce Diyarbakır’dan Kocaeli’ne taşınan ailenin küçük kızı Elif, 26 Aralık tarihinde ortalıktan kaybolmuştu. O tarihten sonra Elif’ten bir daha haber alamayan genç kızın ailesi, kızlarını bulmak için Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvurdu.



Evden kaçtıktan sonra bir hafta İstanbul’da iki hafta ise Eskişehir’de dolaşıp, bu şehirlerde Elif’i bulmak için seferber olan Gerçeğin Peşinde ekibi en sonunda 16 yaşındaki genç kızı ailesiyle kavuşturmayı başardı.



CANLI YAYINDA MUTLU SON



Elif Alp ile iletişime geçen program ekibi kendisini geri dönmesi için ikna etti. Dün gece yarısında bir taksi durağında Gerçeğin Peşinde ekibiyle buluşan Elif, bugün ise canlı yayında ailesine teslim edildi.