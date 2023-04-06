6 yıl önce Müge Anlı tarafından bulunmuştu: Salih Beytullah Köse cinayete kurban gitti

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, evine giden Salih Beytullah Köse isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, 20 yaşındaki Köse’ye 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YILLAR ÖNCE MÜGE ANLI'YA KONU OLMUŞTU Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Salih Beytullah Köse'nin yıllar önce Müge Anlı programına konu olduğu ortaya çıktı. 12 yaşındayken evden kaçan Köse'nin babası Sebahattin Köse, programa katılmış, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Ünlü olmak isteyen Salih Beytullah Köse, Merter'de bulunmuştu.