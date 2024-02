ABD ve İngiltere'den sonra en çok dizi ihraç eden ülke Türkiye oldu

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin televizyon ihracatının 2022'de 600 milyon dolara ulaştığını tahmin ediyor, bazı analistler satışlarının yakında milyarlara ulaşacağını öngörüyor.

Televizyon veri firması Glance'e göre ise 2023'ün ilk yarısında İspanya'da en popüler üç yapım, Türk dizisiydi.

The Economist'in yazısında Türkiye'de her hafta bir bölüm yayınlanan ve üç saati bulan dizilerin, diğer ülkelerde daha kısa bölümlere ayrıldığı ve daha uzun süre ekranlarda yayınlandığı belirtiliyor.



DUBLAJ VE ALTYAZI SEÇENEĞİ



Diğer ülkelerde yayınlanan diziler genelde dublajlı olarak yayınlanıyor. İspanyolca dublajın İspanya'da ve birçok Latin Amerika ülkesinde kullanılması izleyici için kolaylık sağlıyor. Lehçe veya Yunanca gibi diller için altyazılı seçeneği daha çok tercih ediliyor. Bu sayede izleyiciler Türkçe öğrenmeye bile başlıyor ve dublajlı yayını beklemek zorunda kalmıyor.



NEDEN BU KADAR ÇOK İZLENİYOR?



The Economist'e göre göz alıcı manzaralar, lüks kostümler, güzel ve yakışıklı oyunlar, Türk dizilerini çekici kılıyor.