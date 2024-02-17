ABD ve İngiltere'den sonra en çok dizi ihraç eden ülke Türkiye oldu

Türk dizileri dünya çapında büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Yalnızca Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da geniş bir izleyici kitlesi kazanan Türk dizileri, The Economist dergisine konu oldu.

Veri firması olan Parrot Analytics'in araştırmasına göre, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine olan küresel talep %184 arttı. Kore dizilerine olan talep %73 olarak açıklandı.

2023 yılında yeni Türk dizilerinin en büyük üç ithalatçısı İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır oldu.