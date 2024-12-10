Abdül Süsler John Grand karakteriyle "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde: Abdül Süsler kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla da dikkat çeken dizinin 27. bölümünde John Grand karakteriyle başarılı oyuncu Abdül Süsler ekibe katılacak.



Bizans cephesinde stratejik dehasıyla öne çıkan karakter, hikayeye yeni bir soluk getirecek. John Grand, kuşatma sırasında Cenevizli paralı askerlerle bağlantılı ve Giovanni Giustiniani’nin komutasındaki güçlerin kritik bir parçası olarak izleyici karşısına çıkacak.



ABDÜL SÜSLER KİMDİR?



Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı Abdül Süsler, 1981 İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur. Yüksek lisans da yapan Abdül Süsler üniversite de Müşfik Kenter’in asistanı olarak çalıştı. Haliç Üniversitesinde derslere girdi. Sadece tiyatro oyuncusu ve akademisyen değildir aynı zamanda seslendirmen ve aikido eğitmenidir.



Abdül Süsler, tiyatro ve diğer çalışmaları yanı sıra 2007 yılından itibaren Mavi Gözlü Dev, Kösem Sultan, Kuruluş Osman, Ya İstiklal Ya Ölüm, Selahaddin Eyyubi gibi birçok film ve dizide rol aldı.