Abdulkadir Ceylan Ede kimdir? (Aynalı Tahir ve Acı Hayat dizilerinin yönetmenliğini üstlenmişti)

ABDULKADİR CEYLAN EDE KİMDİR?

Abdulkadir Ceylan Ede 1965, Afyon Emirdağ doğumlu. Eskişehir Bahçelievler Lisesi sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema Tv bölümü mezunu. Öğrencilik yıllarında çektiği kısa film ile Adana altın koza Film Festivalinde finalist oldu. 1998-2001 yılları arasında Deli Yürek dizisinde 90 bölüm ikinci ekip Yardımcı Yönetmen olarak yer aldı. 2014 yılında son işi olan yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede'den tek kişilik çılgınlık: Yüzsüz Hayat isimli uzun kurmaca filmi kendi youtube kanalından yayınladı.

Ede, Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.