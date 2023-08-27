Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Acı Tatlı Ekşi filminin konusu

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği, başrollerini Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı "Acı Tatlı Ekşi" filminin kadrosunda Yusuf Akgün, Füsun Demirel, Osman Alkaş yer alıyor.
ACI TATLI EKŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü ise İzmir'in Çeşme ilçesine Urla'da yapıldı.
ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU
"Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenme teklif eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır."
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