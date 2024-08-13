Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer aldı. İlk kez Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor yarışmasının çekimlerinde Acun Ilıcalı ile birlikte kamera karşısına çıkan Ayça Çağla Altunkaya, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.



ACUN ILICALI'NIN EVLİLİKLERİ



Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı ve Banu Ilıcalı adından bir kızı oldu. Ilıcalı’nın ikinci evliliği Zeynep Yılmaz’laydı ve Leyla ile Yasemin dünyaya geldi. Acun Ilıcalı son olarak 2017’de Şeyma Subaşı ile nikâh masasına oturduktan bir yıl sonra boşandı. İkilinin Melisa adında bir kızı var.