Adalet filmi oyuncuları kimler? Adalet filmi kadrosu ve konusu

Başrollerini Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan, Eslem Akar’ın paylaştığı “Adalet” film 2023 yılında vizyona girmişti. Filmin Senaryosunu Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin kaleme alırken yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor.



ADALET FİLMİ KONUSU



Adalet, yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini konu ediyor. Emir, sınır ötesi bir operasyon sırasında kardeşi olarak gördüğü arkadaşını şehit verir. Yaşadığı bu travmanın ardından Emir, özel harekat biriminden ayrılarak, gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeye başlar. Ancak hayatın onun için yaptığı planlar bambaşkadır. Hayatının ayrılmaz bir parçası olan dostlarının öldürülmesiyle Emir'in ardında bıraktığını düşündüğü geçmişi gün yüzüne çıkar ve adaleti kendi elleriyle sağlamak için harekete geçer.