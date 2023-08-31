Adanış Kutsal Kavga filminin oyuncuları kimler? (Filmin konusuna ilişkin ayrıntılar)

ADANIŞ KUTSAL KAVGA KONUSU



Adanış: Kutsal Kavga, İstanbul'un fethinin akabinde, yarısı soylu olan Julius ailesinde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlarda kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olayları anlatıyor. Filmde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin adından Türklerin eline geçen kadim sırrı koruyan Adanmışlarla bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.