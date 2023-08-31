Adanış Kutsal Kavga filminin oyuncuları kimler? (Filmin konusuna ilişkin ayrıntılar)

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz ve Nevzat Yılmaz'ın başrollerinde oynadığı "Adanış Kutsal Kavga" 2022 yılının mart ayında izleyicilerle buluşmuştu.
ADANIŞ KUTSAL KAVGA KONUSU
Adanış: Kutsal Kavga, İstanbul'un fethinin akabinde, yarısı soylu olan Julius ailesinde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlarda kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olayları anlatıyor. Filmde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin adından Türklerin eline geçen kadim sırrı koruyan Adanmışlarla bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.
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