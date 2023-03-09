Afra Saraçoğlu'nun annesinden 'Yalı Çapkını' itirafı: Kızım ağladıkça ben de ağlıyorum

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin Seyran Korhan'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi kızıyla ilgili soruya verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'nun annesinden 'Yalı Çapkını' itirafı: Kızım ağladıkça ben de ağlıyorum

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan '' dizisinde Seyran karakterini canlandıran , gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncunun annesi Lütfiye Saraçoğlu da her konuda kızına destek oluyor. Önceki akşam ilk kez sosyal medyada bir sohbet odasına konuk olan Lütfiye Saraçoğlu, kızının hayranlarının sorularını yanıtladı.

Afra Saraçoğlu'nun annesinden 'Yalı Çapkını' itirafı: Kızım ağladıkça ben de ağlıyorum - 1

ANNE LÜTFİYE SARAÇOĞLU ANLATTI

Lütfiye Saraçoğlu kızı Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söyledi.

Anne Saraçoğlu 'Yalı Çapkını' dizisinin çekildiği Sabancı Ailesi'ne ait olan yalıya gittiğini ve çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu annesiyle paylaşım yaptı
Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu annesiyle paylaşım yaptı Haberi Görüntüle

ANNESİYLE POZ VERMİŞTİ

Öte yandan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda annesiyle pozunu paylaşmıştı. Ünlü isme "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar gelmişti.

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