Afra Saraçoğlu'nun annesinden 'Yalı Çapkını' itirafı: Kızım ağladıkça ben de ağlıyorum

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor.



Ünlü oyuncunun annesi Lütfiye Saraçoğlu da her konuda kızına destek oluyor. Önceki akşam ilk kez sosyal medyada bir sohbet odasına konuk olan Lütfiye Saraçoğlu, kızının hayranlarının sorularını yanıtladı.



ANNE LÜTFİYE SARAÇOĞLU ANLATTI Lütfiye Saraçoğlu kızı Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söyledi.



Anne Saraçoğlu 'Yalı Çapkını' dizisinin çekildiği Sabancı Ailesi'ne ait olan yalıya gittiğini ve çok etkilendiğini de sözlerine ekledi. Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu annesiyle paylaşım yaptı Haberi Görüntüle ANNESİYLE POZ VERMİŞTİ



Öte yandan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda annesiyle pozunu paylaşmıştı. Ünlü isme "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar gelmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin