Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kimdir? (Anjelik Calvin hakkında bilinenler)

Ahu Tuğba'nın 1991 ile 2010 yılları arasında evli kaldığı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij'den dünyaya gelen Anjelik Calvin, 1993 yılında dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken New York Film Academy'den mezun olmasının yanı sıra yurt dışında iyi bir tiyatro alt yapısı ve eğitimi aldı.



Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik, kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin,, rehine kurtarma gibi riskli görevler üstlenip hayatını tehlikeye atmıştı.