Aile Arasında filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

2017 yılında vizyona giren Aile Arasında filmi gişede büyük bir başarı yakalamıştı. Beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşan Aile dizisinin kadrosu, konusu ve çekim yeri merak ediliyor. Peki, Aile Arasında filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Aile Arasında filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen Aile Arasında filminin başrollerini Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel paylaşıyor. Üçlüye kadroda; Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi isimler eşlik ediyor. 

AİLE ARASINDA KONUSU

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilmenin yollarını arar.

Aile Arasında filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

AİLE ARASINDA NELER ÇEKİLDİ?

Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. İstanbul çekimleri Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da devam edildi. Filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı.

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