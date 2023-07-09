Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler? Aile Arasında filminin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler

Aile Arasında filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Vizyona girdiği dönemde adından söz ettiren Aile Arasında gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler? Aile Arasında filminin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler...

Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler? Aile Arasında filminin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen Aile Arasında filminin kadrosunda; Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi isimler yer alıyor. 

Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler? Aile Arasında filminin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler - 1

AİLE ARASINDA KONUSU

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?

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